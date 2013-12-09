Обновить Джумлу на 2 сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок138 просмотров

Требуется срочно обновить движок Джумла на 2 сайтах. На одном стоит 1.5.7, на другом 1.5.20, нужно обновить до последней

Joomla
11 лет назад
amg360
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров