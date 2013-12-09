Верстка и доработка функционала сайта на WP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок128 просмотров

Нужно сверстать сайт на базе WordPress + добавить новые функциональные особенности к стандартным возможностям wordpress.

WordPress
11 лет назад
Cayenne52
Андрей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров