Модули для компонента Joomla или скрипт для SQL

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Требуется написание модуля для компонента Joomla по импорту-экспорту объявлений.

Или скрипт-загрузка напрямую в SQL объявлений из файла шаблона с проверкой корректности данных шаблона и сохранения структуры SQl.

JoomlaSQL
11 лет назад
leogreen
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров