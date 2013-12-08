Очистить сайт от вирусов и надежно защитить его

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки142 просмотра

За неделю второй раз взломали сайт на джумле. Необходимо очистить от вредоносного кода + надежно защитить его от дальнейших атак.

Joomla
11 лет назад
amg360
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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