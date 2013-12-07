Drupal/настроить отправку почты в HTML формате

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Есть Drupal 6 и модуль webform. Он сейчас на почту отправляет сообщение о заполенной форме в формате PLAIN TEXT

Нужно сделать так, чтобы почта приходила в формате html, чтобы можно было вставить в шаблон письма html теги.

DrupalHTMLНастройка почты
11 лет назад
VVitovt
Тицкий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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