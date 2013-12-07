псд макета предоставим. Функционал там несложный. Кто сможет показать первые результат уже к завтра?
Сайт-каталог на Drupal 7
Требуется хороший специалист по друпалу.
В задание входит: темизация, настройка функционала, верстка.
Обязательное требование - работа с Drupal на уровне написания собственных модулей, наличие портфолио.
Желательно, знание javascript, но не принципиально.
ТЗ и вопросы - в личной переписке по скайпу.
Оплата договорная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $33Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $75
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется одеть новый дизайн на уже готовый сайт. Движок joomla, на разработку 3 дня. Сумма на разработка 2 500 рублей. Всего две странички одеть. При этом нужно сделать чтобы ссылки ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист для работы с Диафан.ЦМС. Дописать/написать заново модуль. В целом ищу специалиста, который сможет работать с данной ЦМС и дорабатывать модули при необходимости.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Убрать защиту паролем папки administrator(joomla). В админке всё работает, могу ходить по всем разделам, но когда пытаюсь сохранить какое-то изменение, кидает на пустую страницу /administrator/index.phpСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вывести блоки в 3 колонии но чтобы была возможность посту встать размером в 2 колонки. Предусмотреть возможность того, что подряд будут идти две новости размера 2/3 и между ними автоматически будет вставляться одна ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть сайт на движок. Тематика - городской портал. Из модулей: - лента новостей - фото и видеогалерея - поиск - календарь ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно внедрить на сайт модуль "Фильтр товаров". Движок - OpenCart.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Плагин должен превращать внешние картинки во внутренние. «На лету» при выводе постов и страниц. Примерно так: • Ставим хук на запрос постов (наверное можно прямо на the_post поставить для начала) • Смотрим: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходим дизайн для сайта-визитки на Joomla по строительной тематике. Пожелание клиента - нешаблонный, уникальный дизайн. Потребуется разработка, подготовка к предложению и внедрение дизайна. От кандидата требуется: - опыт работы в ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Имеется верстка сайта (главная+ три внутренних) нужно посадить на Wordpress оставляйте ваши предложенияСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад