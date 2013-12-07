Сайт-каталог на Drupal 7

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок164 просмотра

Требуется хороший специалист по друпалу.

В задание входит: темизация, настройка функционала, верстка.

Обязательное требование - работа с Drupal на уровне написания собственных модулей, наличие портфолио.

Желательно, знание javascript, но не принципиально.

ТЗ и вопросы - в личной переписке по скайпу.

Оплата договорная.

DrupalJavaScript
11 лет назад
web-tds
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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