Дописать модуль для Диафан.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка100 просмотров

Нужен программист для работы с Диафан.ЦМС.

Дописать/написать заново модуль.

В целом ищу специалиста, который сможет работать с данной ЦМС и дорабатывать модули при необходимости.

11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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