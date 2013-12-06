Натянуть макет на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок163 просмотра

Необходимо сверстать и натянуть сайт на движок.

Тематика - городской портал.

Из модулей:

- лента новостей

- фото и видеогалерея

- поиск

- календарь

Необходим удобный редактор выкладывания новостей (чтобы редактор не глючил)

Обязательно кроссбраузерная и валидная верстка.

Движки предпочтительно - drupal, wordpress, dle.

Макет по запросу.

DLEDrupalWordPress
11 лет назад
serjik77
Егор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простенький плагин WP

    Плагин должен превращать внешние картинки во внутренние. «На лету» при выводе постов и страниц. Примерно так: • Ставим хук на запрос постов (наверное можно прямо на the_post поставить для начала) • Смотрим: ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Joomla - уникальное дизайнерское решение

    Необходим дизайн для сайта-визитки на Joomla по строительной тематике. Пожелание клиента - нешаблонный, уникальный дизайн. Потребуется разработка, подготовка к предложению и внедрение дизайна. От кандидата требуется: - опыт работы в ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт портал на Битриксе

    Необходим сайт разработанный на 1С Битриксе. Дизайн предоставим кандидату, после оценки проекта. То есть на данный момент дизайн только начали разрабатывать. Какая редакция подойдет под данный проект и сколько она будет стоить? Приложил схему главной ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Вордпресс

    Нужен сайт на вордпрес, не совсем типичный. Только для программистов со знанием украинского языка(ТЗ) Нужно назвать стоимость и сроки) Пишите в скайп за вопросами

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Drupal

    $150

    Нужно сверстать и натянуть на Drupal сайт с каталогом продукции. Есть макет в psd. Каталог есть на картинке во вложении. Также на сайте будут разделы новости, фотогалерея. Несколько статических страниц (Контакты, О компании). На ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт визитка/каталог

    $150

    Добрый день Требуется отверстать сайт и посадить на СMS. По структуре это сайт визика/каталог. Детально обсудим с выбраным исполнителем. По структуре похоже на эти сайты: http://dveri-deshevle.net.ua http://www.dvmdoors.com.ua/ ...

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизировать процесс добавления товаров в корз.

    В карточке товара при первом нажатии на кнопку "Купить" появляется окно говорящее что товар добавлен в корзину, хотя корзина остается пустой. При втором и всех последующих нажатиях на кнопку "Купить" добавление в корзину происходит корректно. ...

    Apache
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад