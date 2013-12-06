Сайт на Drupal

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок147 просмотров

Нужно сверстать и натянуть на Drupal сайт с каталогом продукции. Есть макет в psd. Каталог есть на картинке во вложении. Также на сайте будут разделы новости, фотогалерея. Несколько статических страниц (Контакты, О компании). На 3 вида продукции будут формы заявки (до 10-12 полей в каждом).

Drupal
11 лет назад
rokos
Роман 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров