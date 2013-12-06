Специалист по UMI.cms

Надо перенести сайт alumarket.ru на другой хостинг. Движок netcat. Сейчас хостинг на php4, поставим на какой-нибудь виртуальный (таймвеб, логол, не важно) с php5. Не будет из-за этого проблем с переносом? Сейчас сайт ...