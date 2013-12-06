Специалист по UMI.cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок87 просмотров

Нужен специалист по UMI.cms. Объем работы ~10 часов.

1. Работа с визуальным редактором edit-in-place. Умение сделать редактирование страниц таким же как в примере: http://site-b2b2262.umi.ru/market/7.

2. Знание архитектуры, создание новых модулей, решение не типичных задач, например: фильтрация по товарам, изменение процесса оформления заказов.

11 лет назад
malinovayadevo4k
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров