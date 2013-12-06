Программирование магазина с аукционами Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки101 просмотр

Необходимо собрать магазин на Drupal и написать модуль скандинавского аукциона для товаров.

Подробное ТЗ прикрепил файлами.

Drupal
11 лет назад
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Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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