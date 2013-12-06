Проверить и удалить на сайте вирусы (Joomla 2.5)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок122 просмотра

На сайте bazaoyat.ru при посещении с мобильных устройств пересылает на левые сайты (с Андройда). Вероятно вирус какой-то. На ПК нормально работает

Нужно найти на сайте вирусы и удалить.

Joomla
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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