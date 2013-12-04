Добавление разделов на сайте Bitrix

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки107 просмотров

На сайте http://spravka-saratov.ru/ нужно на добавить блок недвижимости на главной странице сайта. Прикрутить блок Вакансиидля работодателей.

Обязательное знание Bitrix, озвучивайте цену, за которую готовы взяться за работу.

11 лет назад
spravka-saratov
Павел 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров