Создание календаря событий для Joomla 3

Необходимо создать модуль, который будет представлять собой календарь событий.

Основная задача. Событие создается в виде обычного материала Joomla, ему задается период действия. Допустим, это акция в магазине, которая проходит с 5-го по 10 ноября.

При выборе в календаре определенной даты должна открываться страница, на которой будут отображаться все события, актуальные для этого дня. В виде превью статей, как в обычном разделе Joomla.

Пример: http://semidnevka.ru/calendar/show/ только без дополнительных условий, просто календарь.