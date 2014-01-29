Добрый день. Необходимо перенести на хостинг сайт. У меня есть 2 домена (com.ua -для русс.версии и com. для англ.) Надо сделать, чтобы английская версия сайта открывалась по одному домену, ...
Верстка Landing Page PSD + Wordpress
Верстка макета посадочной страницы + посадить на Wordpress.
Требовария:
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
Цены, сроки и портфолио просьба указывать в заявках. Оплата договорная. Без предоплаты. Вы делаете работу, показываете на своем домене, потом оплата, потом исходники.
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