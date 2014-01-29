Верстка Landing Page PSD + Wordpress

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок203 просмотра

Верстка макета посадочной страницы + посадить на Wordpress.

Требовария:

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

Цены, сроки и портфолио просьба указывать в заявках. Оплата договорная. Без предоплаты. Вы делаете работу, показываете на своем домене, потом оплата, потом исходники.

WordPress
11 лет назад
best875
Тимур 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$110
2 дня
Отличный исполнитель. Всегда на связи, качество работы на высоком уровне. Всем рекомендую.
Хороший заказчик - Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад