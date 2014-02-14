Доработать экспортер товаров (битрикс)

Есть xls файл, из которого нужно вытащить опции, привязанные к определенным товарам. Формат файла - первая-вторая ячейка название и описание опции, последующие ячейки - печатные машины, для которых эта опция может быть выбрана.

Необходимо доработать текущий экспортер этого файла до состояния, когда он сам сможет вытащить опции и вывести эти опции на сайте компании. В будущем необходимо будет доработать парсер цен на эти опции и дать возможность покупателю выбрать определенные опции при заказе.

В заявках хочу увидеть вилку цен и сроки выполнения.

P.S. CMS - Битрикс. Есть и другие доработки по этому и другим проектам, которые будут предложены выбранному исполнителю.