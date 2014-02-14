Доработать экспортер товаров (битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка137 просмотров

Есть xls файл, из которого нужно вытащить опции, привязанные к определенным товарам. Формат файла - первая-вторая ячейка название и описание опции, последующие ячейки - печатные машины, для которых эта опция может быть выбрана.

Необходимо доработать текущий экспортер этого файла до состояния, когда он сам сможет вытащить опции и вывести эти опции на сайте компании. В будущем необходимо будет доработать парсер цен на эти опции и дать возможность покупателю выбрать определенные опции при заказе.

В заявках хочу увидеть вилку цен и сроки выполнения.

P.S. CMS - Битрикс. Есть и другие доработки по этому и другим проектам, которые будут предложены выбранному исполнителю.

11 лет назад
Kirus
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
7 дней
Отличная работа.
Грамотное ТЗ, деловой подход, своевременная оплата. 10 Баллов.

Заявки фрилансеров

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад