[1C-Битрикс] Интеграция верстки + интеграция phpbb

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок110 просмотров

[1C-Битрикс] Интеграция верстки + интеграция phpbb. Верстка тематического портала - натянуть на битрикс + интегрировать форум phpbb.

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11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров