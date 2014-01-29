Сайт на Wordpress по готовым макетам и ТЗ.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок202 просмотра

Добрый день!

Необходмо создать сайт на Wordpress по ТЗ и шаблонам. Макеты в приложении к проекту.

Прежде чем оставлять заявку, прошу ознакомиться с макетами. У сайта есть нестандартный функционал, который необходимо реализвать.

WordPress
11 лет назад
strikt
40 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$500
7 дней
Максим сделал отличный сайт, реализовал нестандартный функционал. Все в срок и качественно.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад