Залить сайты на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок160 просмотров

Есть 10 готовых сайтов в архивах. Нужно их залить на хостинг и привести в рабочее состояние. Оплата вебмани.

11 лет назад
mohoko666
Ангелина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров