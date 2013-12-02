Срочно поднять сайт на Друпал

Нужно интегрировать веб-виджет «Сохранить на Яндекс.Диск» в движок DLE. - Настройка виджета в админке движка - Разрешенные группы пользователей (загрузка/скачивание) - При добавлении новости загрузка файла и вставка в новость ...
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Необходима помощь специалиста по данной КМС. Сообщение следующее:
PDOException: SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections in lock_may_be_available() (line 167 of /storage/www/bgtshop.ru/http/includes/lock.inc).
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