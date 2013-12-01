Версия Joomla 1.5.25, нужна HTML карта сайта, через которую можно вывести все МАТЕРИАЛЫ, установлен компонент K2, материалы идут из него Можно с пагинацией, можно без. Пример как на ...
Интернет магазин на UMI
1. перенести контент с сайта hozmebel.ru на UMI.CMS
2. у некоторых товаров при добавлению в корзину должны выбираться доп. свойства (цвета)
3. создать отчет по свойствам заказа (принят, отложен, к отгрузке) в пользовательской части доступный определенным пользователям, отсортированный по дате отгрузки.
4. научить пользоваться системой.(можно удаленно)
вид отчета в приложении
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