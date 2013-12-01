Интернет магазин на UMI

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки182 просмотра

1. перенести контент с сайта hozmebel.ru на UMI.CMS

2. у некоторых товаров при добавлению в корзину должны выбираться доп. свойства (цвета)

3. создать отчет по свойствам заказа (принят, отложен, к отгрузке) в пользовательской части доступный определенным пользователям, отсортированный по дате отгрузки.

4. научить пользоваться системой.(можно удаленно)

вид отчета в приложении

11 лет назад
kawvad
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров