Выдернуть блог из вебархива и посадить на WP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка164 просмотра

Добрый день!

Задача

1) Выдернуть из вебархива ОЧЕНЬ простой блог. Просто блог лента

без каких либо навоторов (см скриншет) Посадить на Wordpress, чтобы выглядел 1 в 1

Реализовать функционал добавления новой статьи

2) Реализовать полу (аппрув) и автоматическое добавление статей из

одноименной сайту группы во Вконтакте на этот блог.

Кому интересно и хороший опыт подобных вещей - велкам.

WordPress
11 лет назад
mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов

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