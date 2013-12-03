Перенос сайта на вордпрессе

Имеется flash шаблон Moto CMS - http://www.motocms.ru/flash-templates/flash-cms-templates-type/41783.html Требуется изменить в нем эффект анимации при наведении на кнопки меню и эффект анимации при переходе по страницам, сделать их нужно как на другом шаблоне - ...