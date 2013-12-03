Перенос сайта на вордпрессе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок163 просмотра

Необходимо перенести сайт WordPress с одного хостинга на другой, вместе с доменом.

На сайте огромное количество статей с перекрестными ссылками, комментарии.

Необходимо перенести с минимальными потерями.

WordPress
11 лет назад
Duko
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу, Павел! Все сделано быстро, всегда на связи, консультировал по возникающим вопросам. Обязательно буду еще обращаться.
Было приятно работать и просто общаться с Светланой. Мои рекомендации. Буду рад помочь и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад