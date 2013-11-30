Переделать эффекты в шаблоне Moto CMS

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Имеется flash шаблон Moto CMS - http://www.motocms.ru/flash-templates/flash-cms-templates-type/41783.html

Требуется изменить в нем эффект анимации при наведении на кнопки меню и эффект анимации при переходе по страницам, сделать их нужно как на другом шаблоне - http://www.templatemonster.com/ru/demo/36783.html (Эффект с кнопками нужен без звездочек)

Цены, сроки?

HTML
11 лет назад
exlibras
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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