*графическое представление в прикрепленном файле 1 – кнопка конструктор (при нажатии всплывает popup окно в 75% экрана в ширину и 95%d высоту) 2 – возможность загрузить сохраненную модификацию ...
Доскональное знание ВордПресс, плагинов + верстка
Необходимо обгрейдить сайт на ВордПресс. В движек вносились изменения, поэтому нужен чел., который сможет решить все проблемы, которые появятся после обновления. Также потребуется обновить плагины.
Кроме того, нужно будет доустановить новые плагины, в случае невозможности реализовать необходимые новшества для сайта без плагина. По верстке также будет достаточное кол-во работы.
При этом все изменения и новшества должны корректно отображаться в различных браузерах (Opera, Chrome, Safari, Mozilla, iE 9, iE 10, Яндекс браузер и другие) и разрешениях экрана, в т.ч. на мобильных тел. и планшетах. Сейчас все именно так и работает!
Работы предостаточно, нужен толковый специалист, которые постоянно на связи (в аське, скайпе)!
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