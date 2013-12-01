Доскональное знание ВордПресс, плагинов + верстка

Необходимо обгрейдить сайт на ВордПресс. В движек вносились изменения, поэтому нужен чел., который сможет решить все проблемы, которые появятся после обновления. Также потребуется обновить плагины.

Кроме того, нужно будет доустановить новые плагины, в случае невозможности реализовать необходимые новшества для сайта без плагина. По верстке также будет достаточное кол-во работы.

При этом все изменения и новшества должны корректно отображаться в различных браузерах (Opera, Chrome, Safari, Mozilla, iE 9, iE 10, Яндекс браузер и другие) и разрешениях экрана, в т.ч. на мобильных тел. и планшетах. Сейчас все именно так и работает!

Работы предостаточно, нужен толковый специалист, которые постоянно на связи (в аське, скайпе)!