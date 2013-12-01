Создание небольшого конструктора сайтов

Нужно создать простой конструктор сайтов. Практически полный аналог вот этого http://urlid.ru/bfyz Главные возможности: добавление разделов, загрузка информации в формате PDF, doc, xls, jpeg с конвертацией в html, хотя бы минимальная настройка дизайна. Собственно, в демо версии движка все это можно посмотреть. Интересует цена и сроки.