Создание небольшого конструктора сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки130 просмотров

Нужно создать простой конструктор сайтов. Практически полный аналог вот этого http://urlid.ru/bfyz Главные возможности: добавление разделов, загрузка информации в формате PDF, doc, xls, jpeg с конвертацией в html, хотя бы минимальная настройка дизайна. Собственно, в демо версии движка все это можно посмотреть. Интересует цена и сроки.

HTML
11 лет назад
oleksa5
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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