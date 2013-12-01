Нужно создать простой конструктор сайтов. Практически полный аналог вот этого http://urlid.ru/bfyz Главные возможности: добавление разделов, загрузка информации в формате PDF, doc, xls, jpeg с конвертацией в html, хотя бы минимальная настройка дизайна. Собственно, в демо ...
Работа с шаблоном каталога 1С Битрикс.
Для знающего специалиста работы не много.
Есть сайт kubantekstil.ru
На сайте организован каталог товаров http://kubantekstil.ru/catalog/products/
Кроме этого на сайте настроен импорт товаров из 1С и после выгрузки организован (автоматически) другой каталог http://kubantekstil.ru/page123.php
Категории отображаются нормально, сами товары тоже, в корзину все нормально падает. НО!
У каждого товара есть Артикул и свойства Размер и Плотность. В старом каталоге все эти параметры отображаются нормально, а вот в новом артикул, размер и плотность не показываются в таблице товаров, а показываются только в карточке товаров.
Если смотреть каталоги через панель администратора, то все свойства на месте.
Нужно чтобы в таблице товаров нового каталога были видны свойства: артикул, размер, плотность.
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