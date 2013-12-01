Работа с шаблоном каталога 1С Битрикс.

Для знающего специалиста работы не много.

Есть сайт kubantekstil.ru

На сайте организован каталог товаров http://kubantekstil.ru/catalog/products/

Кроме этого на сайте настроен импорт товаров из 1С и после выгрузки организован (автоматически) другой каталог http://kubantekstil.ru/page123.php

Категории отображаются нормально, сами товары тоже, в корзину все нормально падает. НО!

У каждого товара есть Артикул и свойства Размер и Плотность. В старом каталоге все эти параметры отображаются нормально, а вот в новом артикул, размер и плотность не показываются в таблице товаров, а показываются только в карточке товаров.

Если смотреть каталоги через панель администратора, то все свойства на месте.

Нужно чтобы в таблице товаров нового каталога были видны свойства: артикул, размер, плотность.