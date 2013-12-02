Доработка по Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки130 просмотров

Здравствуйте!

3.theamericans.ru сайт

1) На странице заявка нужно сделать так чтобы все поля были справа от названий расположены, а не под ними

WordPress
11 лет назад
zavodkalinin
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alter_id
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Сделано все быстро и классно. Рекомендую!
Приятно сотрудничать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alter_id
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад