Подправить сайт на WordPress

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Завершен2 заявки151 просмотр

Есть сайт http://wowfactor.ru

На нем "допиленный" WordPress

После переноса всего на новый хостинг не все работает:

http://johnfisher-wordpress.tw1.ru/

Кто возьмется?

От первого сайта есть только админка, от всторого и админка и ftp если нужно

WordPress
11 лет назад
JohnFisher
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад
$20
1 день
Оперативно нашел и исправил глюк в WP Сотрудничество очень понравилось, рекомендую!
Большое спасибо Евгению за работу. Изначально сомневался в своих силах, но Евгений доверился мне и предоставил возможность "попробовать", результат удовлетворил нас двоих. Своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад