Нужен специалист по джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок118 просмотров

Мы не большая компания из Беларусии, занимаемся созданием и продвижением сайтов. бывает много проектов по джумле которые некому выполнять. пишите свою часовую ставку и сколько часов в день готовы работать!

Joomla
11 лет назад
HidenDom
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров