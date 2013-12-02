Нужно сделать так что бы все картинки на сайте дубля грузились с основного сайта (Для того что бы не занимать на хостинге лишнее место) Оформить страницу 404, что бы там были сылки ...
Нужен специалист по джумла
Мы не большая компания из Беларусии, занимаемся созданием и продвижением сайтов. бывает много проектов по джумле которые некому выполнять. пишите свою часовую ставку и сколько часов в день готовы работать!
Заявки фрилансеров
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