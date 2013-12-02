Сайт на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки176 просмотров

Доработка старых и разработка новых сайтов на MODx. Есть всегда постоянные заказы. Пишите только если есть достаточное портфолио и опыт на MODx.

MODX
11 лет назад
velcom
Максим 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров