Поправить работу компонента в joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок180 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо поправить работу компонента на сайте сделанном на joomla. Задание в приложении.

Все доступы предоставлю.

Joomla
11 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро, четко и без вопросов. Сделал подобие ТЗ, через несколько часов получил результат.
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Моментальная оплата. Рекомендую+

Заявки фрилансеров

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад