Доработка шаблона Wordpress

Добрый день, требуется хороший специалист для обновления уже готового шаблона на wordpress, нужно будет сверстать, обновить инструкцию по установке. Все подробности при личном общении.

Потребуется верстка, небольшая работа с psd.

Прошу писать ТОЛЬКО заинтересованных в выполнении проекта! предоплаты не даю! 7 лет на веблансе!

Так же прошу писать людей, ХОРОШО!!!! знающих WP, базовый уровень тут не нужен – это сложнее чем просто созданее шаблона!

Спасибо!