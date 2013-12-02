Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо на сайте http://goo.gl/DPiWQk увеличить логотип и привести меню к виду, как на этом скриншоте http://goo.gl/sRD6bY Все исходники есть. Работа срочная. ...
Доработка шаблона Wordpress
Добрый день, требуется хороший специалист для обновления уже готового шаблона на wordpress, нужно будет сверстать, обновить инструкцию по установке. Все подробности при личном общении.
Потребуется верстка, небольшая работа с psd.
Прошу писать ТОЛЬКО заинтересованных в выполнении проекта! предоплаты не даю! 7 лет на веблансе!
Так же прошу писать людей, ХОРОШО!!!! знающих WP, базовый уровень тут не нужен – это сложнее чем просто созданее шаблона!
Спасибо!
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