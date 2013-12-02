Доработка шаблона Wordpress

$151
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки149 просмотров

Добрый день, требуется хороший специалист для обновления уже готового шаблона на wordpress, нужно будет сверстать, обновить инструкцию по установке. Все подробности при личном общении.

Потребуется верстка, небольшая работа с psd.

Прошу писать ТОЛЬКО заинтересованных в выполнении проекта! предоплаты не даю! 7 лет на веблансе!

Так же прошу писать людей, ХОРОШО!!!! знающих WP, базовый уровень тут не нужен – это сложнее чем просто созданее шаблона!

Спасибо!

WordPress
11 лет назад
konde
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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