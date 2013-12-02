Установить и настроить магазин на UMI.CMS

После прочтения этой вакансии необходимо дать несколько консультаций по семерке друпалу. Скайп в профиле. Оплата сдельная, не обижу. Есть ЯД и пластиковая карта для оплаты. Оплата инстант за консультацию и помощь в решении проблемы.