Установить и настроить магазин на UMI.CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки180 просмотров

Требуется установить движок, также установить и настроить шаблон.

Далее требуется синхронизация с сервисом class365.ru (там интеграция моментальная).

Магазин игрушек.

В принципе все, жду ваших заявок

11 лет назад
arrow333
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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