Программист универсал на постоянку

Студии требуется программист универсал на постоянную удаленную работу по совместительству. Необходимо верстать сайты из псд макета и ставить их на известные CMS или на самописные платформы с настройкой всех блоков и стилей. Для выбора фрилансера нас интересует конкретная цена работы. Для примера вот один из наших сайтов trios-s.ru

Указывайте по какой цене бы вы сверстали данный сайт, поставили на платформу и настроили все меню и стили отображения товаров. Также указывайте в заявке свой опыт..с какими CMS работаете и другие важные навыки.