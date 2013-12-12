Есть 10 готовых сайтов в архивах. Нужно их залить на хостинг и привести в рабочее состояние. Оплата вебмани.
Программист универсал на постоянку
Студии требуется программист универсал на постоянную удаленную работу по совместительству. Необходимо верстать сайты из псд макета и ставить их на известные CMS или на самописные платформы с настройкой всех блоков и стилей. Для выбора фрилансера нас интересует конкретная цена работы. Для примера вот один из наших сайтов trios-s.ru
Указывайте по какой цене бы вы сверстали данный сайт, поставили на платформу и настроили все меню и стили отображения товаров. Также указывайте в заявке свой опыт..с какими CMS работаете и другие важные навыки.
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