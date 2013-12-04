Добрый день! Есть сайт на DLE 9.4 - "www.th egoo dli fe.ru" (без пробелов). Нужно обновить его до последней версии DLE, и установить форум. Внешний вид форума должен гармонировать с дизайном сайта. По поводу выбора ...
Веб-программист на постоянную работу (PHP, Joomla)
Требуется веб-программист с опытом работы в CMS Joomla на постоянную удаленную работу.
Трудовые обязанности:
Разработка и сопровождение сайтов на CMS Joomla.
Требования:
- Знание PHP4, PHP5, MySQL, Javascript (+AJAX, jQuery), CSS, HTML.
- Значительный опыт работы с CMS Joomla 1.5(2.5).
- Быстрый, стабильный интернет.
Условия:
- Удаленный режим работы;
- Полный рабочий день (8 часов, 5-и дневная рабочая неделя);
- Заработная плата 30 000 рублей;
- Испытательный период 2 недели (оплачиваемый).
Обратите внимание: По результатам собеседования необходимо выполнить небольшое тестовое задание.
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