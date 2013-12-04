Веб-программист на постоянную работу (PHP, Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется веб-программист с опытом работы в CMS Joomla на постоянную удаленную работу.

Трудовые обязанности:

Разработка и сопровождение сайтов на CMS Joomla.

Требования:

- Знание PHP4, PHP5, MySQL, Javascript (+AJAX, jQuery), CSS, HTML.

- Значительный опыт работы с CMS Joomla 1.5(2.5).

- Быстрый, стабильный интернет.

Условия:

- Удаленный режим работы;

- Полный рабочий день (8 часов, 5-и дневная рабочая неделя);

- Заработная плата 30 000 рублей;

- Испытательный период 2 недели (оплачиваемый).

Обратите внимание: По результатам собеседования необходимо выполнить небольшое тестовое задание.

AJAXCSSHTMLJavaScriptJoomlajQueryMySQLPHP
11 лет назад
Lirus
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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