Перенести сайт на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки139 просмотров

Добрый день.

Необходимо перенести на хостинг сайт.

У меня есть 2 домена (com.ua -для русс.версии и com. для англ.)

Надо сделать, чтобы английская версия сайта открывалась по одному домену, а русская - по другому.

сделать, чтобы логотип зависел от текущей локали

а текущая локаль зависела от домена

внизу логотип заменить

Если есть доп.вопросы, пишите в личку

11 лет назад
Craetive-Design
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$10
1 день
Очень довольна профессиональным подходом к выполнению работы. Мне надо было перенести сайт на хостинг. * заменить логотип; * сделать, чтобы логотип зависел от текущей локали * а текущая локаль зависела от домена. Все было сделано безукоризненно! С уверенностью рекомендую Андрея как профи.
Было очень приятно сотрудничать с Ольгой сразу видно человек знает свое дело и знает чего хочет. Работа оплачена. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад