Перенести сайт на хостинг

Добрый день.

Необходимо перенести на хостинг сайт.

У меня есть 2 домена (com.ua -для русс.версии и com. для англ.)

Надо сделать, чтобы английская версия сайта открывалась по одному домену, а русская - по другому.

сделать, чтобы логотип зависел от текущей локали

а текущая локаль зависела от домена

внизу логотип заменить

Если есть доп.вопросы, пишите в личку