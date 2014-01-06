Добавить раздел на сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок123 просмотра

На сайт takko-service.ru необходимо добавить в меню раздел "события". Раздел будет содержать новости, которые состоят из даты, заголовка, текста новости и изображения. При клике новость должна полностью открываться.

Также необходимо добавить иконки яндекс share. В заявке просьба указать цену

WordPress
11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа была сделана в срок, все четко по заданию
Спасибо за легкое ТЗ. С оплатой все ок.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад