Сверстанные макеты html установить на Cms

Есть сайт - http://stroystm.hostglobal.ws/ нужно внести некоторые доработки а именно: - сверстать контент на главную страницу в таком виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e2f246763a63f254afb3a849773662a9 (исходник в PSD) - поправить футер чтобы был тоже как на ...