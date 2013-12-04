нужен шаблон WP для блога по аналогии с дизайном сайта и форума http://taowow.ru/board/index.php исходника в .psd нет сроки/цены оплата Яндекс, Киви, ВМ, сбер
Правка шаблона wordpress
1. Шаблон - http://demos.gabfirethemes.com/advanced/.
2. Перевод сайта и дополнений шаблона на русский язык.
3. Переработка рубрикатора (незначительная)
4. Доработка системы комментариев
5. Изменение шапки
Срок - 5-7 дней.
Заявки фрилансеров
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