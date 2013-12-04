Правка шаблона wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок197 просмотров

1. Шаблон - http://demos.gabfirethemes.com/advanced/.

2. Перевод сайта и дополнений шаблона на русский язык.

3. Переработка рубрикатора (незначительная)

4. Доработка системы комментариев

5. Изменение шапки

Срок - 5-7 дней.

WordPress
11 лет назад
hostrm
Лимнов 
53 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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