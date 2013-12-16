Адаптация и доработка шаблона OpenCart

Есть купленный шаблон:

http://themeforest.net/item/lexus-mega-shop-responsive-opencart-theme/5960349

Его развернули, но есть желание несколько его видоизменить.

Вот как выглядит главная страница по-умолчанию:

https://www.dropbox.com/s/lpbsby0snmgeblp/defolt.png

Вот так примерно она должна быть изменена:

https://www.dropbox.com/s/wvzri47xic0yaru/new.png

Поясню откуда такое желание, магазин будет с мебелью, а ее особенность в том, что к любому товару можно прийти двумя цепочками: по местоположению (комнате) Гостиные, Спальня, Детская и тд., и по виду: Гарнитуры, Шкафы, Кровати и тд.

Хотелось бы сделать так, чтобы оба эти варианта меню отображались напротив друг друга через слайдер.

Естественно это меню должно быть таким же управляемым из административной части как и исходное.

Так же желательно поправить верстку, если она будет расползаться, сдвинуть чуть левее поиск (на скриншоте видно)

Так же, после окончания работ, если все остались довольны, за отдельные деньги обсуждается дальнейшее сопровождения сайта.

Если для оценки работ надо получить сам шаблон или зайти в админку, то пишите в личку, я скину.

PS. Возможно я прошу что-то непомерное, как не программист, не зная каких-то аспектов, если например, это не сделать без исходного кода или чревато багами в будущем или по каким-то иным причинам причинам гораздо проще и дешевле найти другой шаблон, то скажите об этом. Просто данный Template приглянулся, а подходящих под такую задачу не находил.