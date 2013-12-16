Добрый день. Необходимо в существующем сайте wordpress навести порядок по ссылкам, тексту. Внутренние страницы не открываются, нужно на них ссылки поправить. Оплата за всю работу исходя из имеющихся страниц 2 рубля за страницу. ...
Перенос материалов с вордпресс на друпал
есть фтп к сайту вордпресс
и есть дамп БД ворпресс
задача перенести статьи в базу данных друпал
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Используется Joomla 3.2 и последний Flexicontent. По умолчанию вывод категории выглядит так: список подкатегорий + список материалов в данной категории. Требуется: название подкатегории + 3 материала из нее. И только у категории, не ...Завершен11 лет назад
Необходимо создать модуль, который будет представлять собой календарь событий. Основная задача. Событие создается в виде обычного материала Joomla, ему задается период действия. Допустим, это акция в магазине, которая проходит с 5-го по 10 ...Завершен11 лет назад
- $250
1. Шаблон - http://demos.gabfirethemes.com/advanced/. 2. Перевод сайта и дополнений шаблона на русский язык. 3. Переработка рубрикатора (незначительная) 4. Доработка системы комментариев 5. Изменение шапки Срок - 5-7 ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть дизайн на CMS Bitrix Сроки 2-3 дня Дизайн по запросу исполнителю.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть купленный шаблон: http://themeforest.net/item/lexus-mega-shop-responsive-opencart-theme/5960349 Его развернули, но есть желание несколько его видоизменить. Вот как выглядит главная страница по-умолчанию: https://www.dropbox.com/s/lpbsby0snmgeblp/defolt.png Вот так примерно она должна быть изменена: https://www.dropbox.com/s/wvzri47xic0yaru/new.png ...Завершен11 лет назад
Сверстанные макеты html установить на Cms предлогайте ваши варианты бюджет и сроки в приложение макеты + т3Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт - http://stroystm.hostglobal.ws/ нужно внести некоторые доработки а именно: - сверстать контент на главную страницу в таком виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e2f246763a63f254afb3a849773662a9 (исходник в PSD) - поправить футер чтобы был тоже как на ...Завершен11 лет назад
Добрый день, Нужна помощь в настройке buddypress: сделать удобный вход и регистрацию для пользователей настроить страницы регистрации, контактов и т.п. перевести на русский кое-что в шаблоне настроить комментирование ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! есть магазин на друпале. В каталоге товаров нужно сделать возможность "показать все товары". Пример пагинации. 1-2-3... первая- последняя- показать все От вас сроки и стоимость работ.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад