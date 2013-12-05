Редизайн drupal 6 + новый функционал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки140 просмотров

Редизайн, репрограмминг, мультисайтовость, переезд на домен .рф сайта dzerjinsk.ru, оптимизация drupal 6 (возможна смена платформы).

Подробности в прикреплении.

Требование к заявкам:

Описание способов, которыми будет решаться задача (вкратце),

Срок.

Drupal
11 лет назад
Asyacherepanova
Анастасия 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров