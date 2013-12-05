Редизайн drupal 6 + новый функционал

Есть купленный шаблон: http://themeforest.net/item/lexus-mega-shop-responsive-opencart-theme/5960349 Его развернули, но есть желание несколько его видоизменить. Вот как выглядит главная страница по-умолчанию: https://www.dropbox.com/s/lpbsby0snmgeblp/defolt.png Вот так примерно она должна быть изменена: https://www.dropbox.com/s/wvzri47xic0yaru/new.png ...