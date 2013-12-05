Установить и настроить на Joomla компонент каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки139 просмотров

Необходимо установить и настроить на joomla 2.5 каталог товаров с галерей, где картинки можно сопровождать описаниями по аналогии us-light.ru/cat2/podvesy

В заявке обязательно указывайте сроки и цену.

Joomla
11 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров