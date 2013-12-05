Доброго времени суток, для нового сайта решили выбрать cms drupal 7, неделю провел в изучении системы и её возможностей , таксономия , view, page, domain access итд все понравилось сайт будет мультиязычным по большей ...
Установить и настроить на Joomla компонент каталог
Необходимо установить и настроить на joomla 2.5 каталог товаров с галерей, где картинки можно сопровождать описаниями по аналогии us-light.ru/cat2/podvesy
В заявке обязательно указывайте сроки и цену.
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