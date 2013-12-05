Подкоректировать темизацию drupal 7

Доброго времени суток, для нового сайта решили выбрать cms drupal 7, неделю провел в изучении системы и её возможностей , таксономия , view, page, domain access итд все понравилось

сайт будет мультиязычным по большей части с статичным материалом, новых разделов будет не много и добавляться они будут не часто (строительная тематика)

но тут я понял что кодером становиться нет желания

что требуется…

1 - включить colorbox для всех картинок находящихся на страницах материалов

2 - на страницах articles вывести фото в линию а не в столб

3 - загрузка в field image изображений из сервера что бы не дублировались

4 - настроить view для доменов (что бы не было ссылок вида gida.com/тентовые-ангары/, так как view для ru домена

Стоит стандартный шаблон garland

Рад буду получить как практические рекомендации, так и дать подключение с последующим описанием всех проделанных действий

Для просмотра ссылок нужно прописать IP сервера в windows hosts файле: 85.17.194.221 drupal.vingida.ru