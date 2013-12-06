Доброго времени суток! Ищу специалиста по Drupal 7 для периодических, разовых работ над сайтом.
Дорботка шаблона Opencart
Купил шаблон на сайте Templatemonster на сайт www_israelcoffee_ru
Но кое что нужно допилить, отступы, размеры.
В приложении список, по которому нужно все скорректировать. В основном правки касаются верстки и выравниванию шаблона.
Обязательно пишите цены и сроки. Оплачиваю вебмани. Предоплата с тем, у кого есть отзывы, в остальных случаях по факту.
Если есть вопросы, пишите в личку или на мессенджеры.
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