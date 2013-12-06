Дорботка шаблона Opencart

Купил шаблон на сайте Templatemonster на сайт www_israelcoffee_ru

Но кое что нужно допилить, отступы, размеры.

В приложении список, по которому нужно все скорректировать. В основном правки касаются верстки и выравниванию шаблона.

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