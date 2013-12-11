Внести некоторые правки на CMS WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок188 просмотров

Необходимо изменить на сайте

1) Шапку установить с доп информацией, есть в PSD исходник

2) Установить новый баннер, с др инфой, есть в PSD исходник

3) Расширить меню

4) Добавить таблицу в контакты, вместо существующей

Предлагайте Вашу стоимость

WordPress
11 лет назад
Yana_nana
Яна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Уже не первый раз сотрудничаем. Как всегда все отлично, правки вносим оперативно. Спасибо, Оксана! Будем сотрудничать и дальше.
Все прошло отлично! С удовольствием продолжаю сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад