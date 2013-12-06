Dle настроить правильно .htaccess

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Закрыт6 заявок162 просмотра

Необходимо настроить правильно .htaccess для сайта на движке Dle , необходимо сделать редирект http://site.com/cat на http://site.com/cat/ и другие настройки если у меня их еще нет

DLE
11 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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