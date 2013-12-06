Необходимо изменить на сайте 1) Шапку установить с доп информацией, есть в PSD исходник 2) Установить новый баннер, с др инфой, есть в PSD исходник 3) Расширить меню 4) Добавить таблицу ...
Оптимизировать процесс добавления товаров в корз.
В карточке товара при первом нажатии на кнопку "Купить" появляется окно говорящее что товар добавлен в корзину, хотя корзина остается пустой. При втором и всех последующих нажатиях на кнопку "Купить" добавление в корзину происходит корректно.
Задача: устранить данное недоразумение + ускорить процесс добавления товара в корзину (между нажатием на кнопку купить до изменения числового значения в корзине проходит 2-3 секунды).
Jomla 2.5.16 + Virtuemart 2.0.24, сжатие шаблоном и gzip не используется. Включена оптимизация сайта по средствам сжатия всего содержания Apache, хостинг Hostgator.
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