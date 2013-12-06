Оптимизировать процесс добавления товаров в корз.

В карточке товара при первом нажатии на кнопку "Купить" появляется окно говорящее что товар добавлен в корзину, хотя корзина остается пустой. При втором и всех последующих нажатиях на кнопку "Купить" добавление в корзину происходит корректно.

Задача: устранить данное недоразумение + ускорить процесс добавления товара в корзину (между нажатием на кнопку купить до изменения числового значения в корзине проходит 2-3 секунды).

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