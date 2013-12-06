Необходим дизайн для сайта-визитки на Joomla по строительной тематике. Пожелание клиента - нешаблонный, уникальный дизайн. Потребуется разработка, подготовка к предложению и внедрение дизайна. От кандидата требуется: - опыт работы в ...
Простенький плагин WP
Плагин должен превращать внешние картинки во внутренние. «На лету» при выводе постов и страниц.
Примерно так:
• Ставим хук на запрос постов (наверное можно прямо на the_post поставить для начала)
• Смотрим: есть-ли в посте внешние картинки (домен не как в массиве $_SERVER и путь абсолютный)
- Если есть картинка
--- скачиваем ее (по WP пути для медиафайлов)
--- если скачалось - переписываем картинку в посте (на свою скаченную, относительный путь) и обновляем пост
--- если не скачалось – удаляем из поста и обновляем пост (в админке чекбокс – вкл/выкл этой опции)
• Должна быть работа как по file_get_contents, так и по Curl (не скачалось так, пробуем по другому).
--- Во первых плагин определяет «как лучше», включен-ли curl на хостинге. Выводит эту информацию в админке
--- Во вторых в админке должна быть настройка «приоритетов». Как пробовать качать вначале: через курл или через file_get_contents
все.
Обратите внимание: пост должен сразу быть показан уже с картинкой «с нашего домена».
"Красивостей" не надо. Используйте штатные стили. Основная задача "сделать побыстрее" и чтобы "при этом работало".
:)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Имеется верстка сайта (главная+ три внутренних) нужно посадить на Wordpress оставляйте ваши предложенияСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим сайт разработанный на 1С Битриксе. Дизайн предоставим кандидату, после оценки проекта. То есть на данный момент дизайн только начали разрабатывать. Какая редакция подойдет под данный проект и сколько она будет стоить? Приложил схему главной ...Закрыт11 лет назад
Перенос шаблона с престашопа на опен кард. Оплата по проектная или почасовая. Пишите мне на почту или скайпСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт на вордпрес, не совсем типичный. Только для программистов со знанием украинского языка(ТЗ) Нужно назвать стоимость и сроки) Пишите в скайп за вопросамиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужно сверстать и натянуть на Drupal сайт с каталогом продукции. Есть макет в psd. Каталог есть на картинке во вложении. Также на сайте будут разделы новости, фотогалерея. Несколько статических страниц (Контакты, О компании). На ...Закрыт11 лет назад
- $150
Добрый день Требуется отверстать сайт и посадить на СMS. По структуре это сайт визика/каталог. Детально обсудим с выбраным исполнителем. По структуре похоже на эти сайты: http://dveri-deshevle.net.ua http://www.dvmdoors.com.ua/ ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить правильно .htaccess для сайта на движке Dle , необходимо сделать редирект http://site.com/cat на http://site.com/cat/ и другие настройки если у меня их еще нетЗакрыт11 лет назад
В карточке товара при первом нажатии на кнопку "Купить" появляется окно говорящее что товар добавлен в корзину, хотя корзина остается пустой. При втором и всех последующих нажатиях на кнопку "Купить" добавление в корзину происходит корректно. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо изменить на сайте 1) Шапку установить с доп информацией, есть в PSD исходник 2) Установить новый баннер, с др инфой, есть в PSD исходник 3) Расширить меню 4) Добавить таблицу ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад