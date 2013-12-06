Простенький плагин WP

Плагин должен превращать внешние картинки во внутренние. «На лету» при выводе постов и страниц.

Примерно так:

• Ставим хук на запрос постов (наверное можно прямо на the_post поставить для начала)

• Смотрим: есть-ли в посте внешние картинки (домен не как в массиве $_SERVER и путь абсолютный)

- Если есть картинка

--- скачиваем ее (по WP пути для медиафайлов)

--- если скачалось - переписываем картинку в посте (на свою скаченную, относительный путь) и обновляем пост

--- если не скачалось – удаляем из поста и обновляем пост (в админке чекбокс – вкл/выкл этой опции)

• Должна быть работа как по file_get_contents, так и по Curl (не скачалось так, пробуем по другому).

--- Во первых плагин определяет «как лучше», включен-ли curl на хостинге. Выводит эту информацию в админке

--- Во вторых в админке должна быть настройка «приоритетов». Как пробовать качать вначале: через курл или через file_get_contents

все.

Обратите внимание: пост должен сразу быть показан уже с картинкой «с нашего домена».

"Красивостей" не надо. Используйте штатные стили. Основная задача "сделать побыстрее" и чтобы "при этом работало".

:)